Agustín Lozano descartó renunciar a la Federación Peruana de Fútbol: "Ningún club me lo pidió oficialmente"

Agustín Lozano | Fuente: @TUFPF

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se pronunció un día después de que la Fiscalía y la Policía realizaron allanamiento a la sede de la institución, en la Videna, como parte de una diligencia para incautar documentos por la investigación que se sigue contra directivos por el presunto delito de organización criminal, extorsión y otros.

En diálogo con ‘La Rotativa del Aire’ de RPP Noticias, Lozano Saavedra señaló que, a pesar del contexto que atrapa a la Federación Peruana de Fútbol, no renunciará a la presidencia de la institución que dirige.

“Ningún club me lo ha pedido oficialmente. Quiero agradecer a los clubes de Liga 1, Liga 2 y departamentales, quienes estos días me han ofrecido su respaldo, su solidad y apoyo. Agradezco el respaldo de la gran mayoría de la Asamblea de Bases. La Federación no trabaja para mejorar a una institución, sino a todo el sistema del fútbol peruano”, dijo.

Agustín Lozano llegó a la presidencia de la FPF en 2018 tras la detención de Edwin Oviedo | Fuente: FPF

Cambios en el Reglamento de la Liga 1

Durante este viernes se llevó realizó una sesión del directorio de la Federación Peruana de Fútbol, donde se discutieron modificaciones en el reglamento de la Liga 1 Betsson, a pesar que ya inició el certamen, en el marco de la disputa por los derechos de televisación con algunos clubes participantes.

“Se tocaron algunas modificaciones al reglamento que han sido planteadas por la Comisión de Competiciones, a solicitud de la Liga 1 y que serán dadas a conocer en el transcurso de las horas”, apuntó. Además, descartó que, ante un posible impedimento para la transmisión de un partido del torneo, el club local involucrado pierda por walkover.

“Si el reglamento no lo permitiera, sería cuestionable, pero el reglamento lo permite y la FPF con su Junta Directiva no cambia el reglamento porque se le antoja, sino porque hay un pedido de la Liga a solicitud de la Comisión de Competiciones”, añadió.

Alianza Lima es uno de los equipos sobre los que todavía no se realizó transmisión alguna de sus compromisos en condición de local. Sobre el tema, Lozano expresó que “la FPF solo autoriza a quien tiene los derechos. En estos momentos es 1190”.





