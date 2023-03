La mañana del último jueves, la Fiscalía efectuó un allanamiento en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (Videna), en el marco de la investigación que se sigue contra Agustín Lozano y otros directivos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por el presunto delito de organización criminal, extorsión y otros.





Un día después, la cabeza la FPF conversó con RPP Noticias y dio algunos detalles de lo sucedido. "El día de ayer me avisaron que Fiscalía había llegado a Videna, me trasladé inmediatamente para brindarle todas las facilidades a las autoridades y no solo mi persona, si no todos los directivos que estuvieron colaboraron para brindarle toda la información al Ministerio Público. La FPF el día viernes había enviado virtualmente toda la información solicitada, el día lunes fueron a entregarlo físicamente. Según la información, no se había entregado toda la documentación porque era bastante voluminosa”, contó.