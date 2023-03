Alianza Lima es vigente bicampeón de la Liga 1. | Fuente: @LigaFutProf

El pasado sábado 25 de febrero, Alianza Lima debió jugar ante César Vallejo en el Alejandro Villanueva por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2023.

No obstante, el cotejo de Alianza Lima contra César Vallejo no se jugó por falta de garantías, en el marco de la controversia por los derechos televisivos con la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Ante ello, la tienda íntima envió una carta notarial hacia la FPF este viernes en donde espera que se le brinden explicaciones del por qué no se llevó a cabo el duelo contra los 'poetas'.

"Alianza, ante las arbitrariedades cometidas en su contra, ha enviado una carta notarial a la Federación Peruana de Fútbol para que, en el plazo de 48 horas, brinde el sustento legal que la llevó a suspender el partido que nuestro club debió disputar el pasado 25 de febrero por la Liga 1", indica.

Manifestación de Alianza Lima ante la FPF

📄CARTA NOTARIAL DEL CLUB ALIANZA LIMA A LA FPF.



Más detalles aquí➡️ https://t.co/uIEiIglois pic.twitter.com/NMsY9GXhco — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) March 3, 2023

En otro momento, desde La Victoria detallan que "vencido este plazo, en vista del grave perjuicio causado, el club iniciará las acciones legales pertinentes".

Por otra parte, el campeón de la liga peruana se pronunció sobre cambio en la reglamentación de la Liga 1, lo que fue anunciado por el presidente de la FPF, Agustín Lozano, en conversación con RPP Noticias.

"Al mismo tiempo, Alianza Lima subraya que modificar el Reglamento de un campeonato en curso, con el fin de ajustarlo a las sanciones que la FPF pretende imponer, significaría una violación de la Constitución en agravio de los clubes", sostiene.

De otro lado, Christian Cueva tiene todo hecho para convertirse en nuevo jugador blanquiazul para el Apertura de la Liga 1 Betsson y fase de grupos de la Copa Libertadores.

Alianza con un 'viejo conocido' en casa

Será la segunda ocasión en la que el popular 'Aladino' se ponga la camiseta del conjunto de La Victoria. Con anterioridad, pasó entre los años 2014 y 2015.

La firma de contrato del popular 'Aladino' se debe dar, a más tarde, el día lunes 6 de marzo. Hay que tener en cuenta que el cierre del libro de pases del fútbol peruano para estar temporada cierra el 8.

