Agustín Lozano: "Las expresiones de Richard Acuña son una falta de respeto al arbitraje nacional"

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, habló en exclusiva con 'Fútbol Como Cancha' de RPP y aprovechó para responder a las declaraciones de Richard Acuña, quien se había manifestado en contra del arbitraje peruano tras el partido del club César Vallejo ante Cusco FC:

"Las expresiones de Richard Acuña son irresponsables y una falta de respeto al arbitraje nacional. Después, él está en todo su derecho de postular (a la FPF). No te detengas, Richard", dijo el presidente de la FPF.

Agustín Lozano le responde a Richard Acuña

Como se recuerda, Richard Acuña se había manifestado en contra del arbitraje peruano tras el empate de la UCV (2-2) ante Cusco FC y en la que también había comentado que postulará a la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol.

"Me preocupa el arbitraje de hoy, como también que nos programen a la 1:30 pm en Sullana. Incluso, nos querían poner a la 1:00 pm. Espero que no haya generado preocupación ni malestar el que haya declarado que quiero postular a la presidencia de la FPF", llegó a decir el presidente del cuadro trujillano.

Finalmente, Agustín Lozano señaló que por ahora no piensa en lanzarse a la relección como presiente. "No, ahora no estoy enfocado en la reelección. Estoy enfocado en lo que necesita nuestro fútbol", expresó.

El nivel del arbitraje

La cabeza del ente rector del fútbol peruano fue consultado sobre el nivel del arbitraje durante el desarrollo del Torneo Apertura en la Liga 1 y consideró que este es "aceptable".

"No digo que el arbitraje sea bueno, pero es aceptable. Hay unos (árbitros) que recién salen y tienen pocos partidos. La expeiencia se gana colocando al joven con sus cualidades en el campo. Todos tienen buenas actuaciones. Hay que equilibrar las cosas y sé que nos falta mejorar", concluyó.