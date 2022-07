'Chemo' se refirió al caso Valera previo al Universitario vs. César Vallejo | Fuente: Liga 1 / César Vallejo

Universitario de Deportes tiene en mente todavía pelear por el título de la Liga 1 Betsson y se enfoca a luchar por ganar el Clausura. Después de un irregular Apertura, la ‘U’ se juega sus fichas en este torneo y busca conseguir por primera vez en la temporada tres victorias consecutivas, después de sus recientes triunfos ante San Martín y Carlos Stein.

Ahora la ‘U’, que marcha en el segundo puesto del Clausura (7 puntos) detrás del líder Alianza Lima (9), enfrentará en Trujillo a César Vallejo, elenco que también pugna por ser protagonista en el tramo final del certamen. En medio de la expectativa crema, el club afronta un panorama incierto con el caso de Alex Valera.

El goleador de Universitario, además de máximo anotador en la Liga 1, tiene una oferta del Al Fateh de Arabia Saudita. Mientras el futbolista y su entorno apuntan a una salida inmediata, el club aguarda retenerlo y venderlo tras concluir el certamen, pues con el libro de pases cerrado no tiene forma de remplazarlo.

De momento las posiciones están divididas y lo concreto fue que Alex Valera no jugó en la fecha anterior contra Carlos Stein, dado que no trabajó con el plantel en los dos días previos al encuentro.

¿Alex Valera juega ante César Vallejo?

Alex Valera no jugó contra Carlos Stein ante su posible salida a Al Fateh | Fuente: Universitario

Universitario visitará este miércoles a César Vallejo en Trujillo y no es segura la presencia de Alex Valera, quien el lunes acudió a Campo Mar, pero no entrenó con el plantel. El delantero está en los planes del técnico Carlos Compagnucci y a ello se refirió su par, ‘Chemo’ del Solar, quien detalló el plan ‘poeta’ respecto a ‘Valegol’.

“No es que si juega Alex Valera vamos a hacerle marca al hombre y si no juega, no al otro delantero. Nosotros vamos a plantear el partido indistintamente de si está o no. Este momento es diferente a cuando jugamos en el Monumental porque llegábamos golpeados de la eliminación contra Olimpia. Ahora el equipo ya se sacudió de eso y llegamos diferente”, dijo en ‘Ovación’.

Universitario busca seguir en la pelea por la Liga 1

Sin Alex Valera, Compagnucci se decidió por contar con Alexander Succar como centrodelantero. Esta sería la alternativa de Universitario para medir fuerzas con una César Vallejo que ganó 6 de sus últimos 7 partidos.

“Ambos llegan bien, creo que va a ser un partido bonito, donde nosotros definitivamente vamos a salir a tratar de atacarlo a Universitario y la ‘U’ me imagino que hará lo mismo. Por historia tiene que salir siempre a proponer. Nosotros salimos a buscar, intentamos adueñarnos de la pelota el mayor tiempo posible”, comentó Del Solar.





