Alex Valera su sumará en las próximas horas al Al Fateh. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Al Fateh

Alex Valera continuará su carrera profesional en el Al Fateh de Arabia Saudita. Universitario, finalmente, aceptó la oferta de parte del club por el delantero peruano.

La salida de Alex Valera de Universitario fue más que accidentada. No fue parte de los tres últimos partidos de la Liga 1 y si bien en la directiva crema indicaron que se quedaba, confirmaron la marcha del atacante. Este martes en el aeropuerto Jorge Chávez, el jugador conversó brevemente con RPP Deportes previo a su marcha a tierras árabes.

"Me hubiese gustado salir diferente, pero se dio la oportunidad y tengo que aprovechar. Lo hago (lo de resignar dinero a favor de la 'U') con mucho cariño porque me dieron la chance de jugar un torneo internacional, el equipo que me dio la oportunidad de ir al extranjero", sostuvo Valera.

Alex Valera y su marcha de Universitario de Deportes

Alex Valera sale de Perú rumbo a Arabia Saudita. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Andrea Closa

Además, dio cuenta que conversó con uno de los elementos de la Selección Peruana con los que compartirá vestuario en los próximos días.

"Christian Cueva me felicito. Espero que todo salga bien ahora en mi nuevo equipo", fue lo que dijo el también exDeportivo Llacuabamba.

También, Alex Valera no descarta a una hipotética vuelta a Universitario. "A la U la quiero mucho, no le cierro las puertas. Claro que quisiera regresar", fue lo que comentó el internacional con la Selección Peruana

Sobre Alexander Succar, su recambio en el equipo de Carlos Compagnucci, dijo que "es un gran jugador, una persona que trabaja bien. Cuando se le abra el arco, lo que se dice de él (críticas) va a cambiar. Sé que va a poder".

Valera se va de Universitario con palabras a la hinchada

Por último, le dio un claro mensaje al hincha crema. "Le estoy muy agradecido. Siempre me apoyaron en las buenas y en las malas", apuntó.

En esta temporada de la Liga 1, el delantero marcó 12 goles con Universitario de Deportes. El fútbol árabe, con Al Fateh, lo espera con los brazos abiertos.

Alex Valera sobre Universitario | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Andrea Closa

