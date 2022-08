Alex Valera y su deseo de volver a la Selección Peruana | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Andrea Closa

Alex Valera viajó esta noche a Eslovenia para unirse a la pretemporada de su nuevo club Al Fateh. Antes de partir, el exatacante de Universitario de Deportes se refirió a la llegada de Juan Reynoso a la Selección Peruana y su deseo de volver a vestir la rojiblanca.

"La verdad que no lo conozco al profe (Juan Reynoso). Sé por algunos jugadores que es un gran técnico y que va dar lo mejor para la selección", comentó Alex Valera.

El atacante nacional considera que su partida al fútbol árabe no afectará un posible llamado a la Selección Peruana.

"Eso no tiene nada que ver. El fútbol árabe no es menos que el peruano. No me estoy yendo a una liga menos competitiva. En Arabia hay buenos jugadores, yo voy a dar todo, voy a tratar de meter muchos goles y si se da la convocatoria, la voy aprovechar y si no seguiré trabajando para que se concrete", agregó en conversación con RPP Noticias.



Recomendación a Alexander Succar

Tras la partida de Alex Valera, Universitario de Deportes apuesta por Alexander Succar como su principal atacante.

"Es un gran jugador, es una persona que se trabaja bien día a día. El día que se le abra el arco, las opiniones y las críticas van a cambiar. Esto es así. Cuando estás bien, todo es bonito, pero cuando andan mal, todos te dan la espalda. Simplemente, él tiene que creérsela que puede. Yo sé que puede y que se le va abrir la oportunidad de ser goleador de Universitario", finalizó.

Alex Valera se mostró agradecido con Universitario

Pese a que su salida fue accidentada, el exgoleador crema dejó un mensaje.

"Me hubiese gustado salir diferente, pero se dio la oportunidad y tengo que aprovechar. Lo hago (lo de resignar dinero a favor de la 'U') con mucho cariño porque me dieron la chance de jugar un torneo internacional, el equipo que me dio la oportunidad de ir al extranjero", sostuvo Valera.

.