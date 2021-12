Alexander Lecaros | Fuente: Botafogo

Sin duda uno de los fichajes sorpresivos en el mercado de pases fue el de Alexander Lecaros a Carlos A. Mannucci. Por su parte, el atacante peruano de 22 años habló de su experiencia en Botafogo de Brasil, club al que perteneció desde el 2020.

“Desde el comienzo fue bastante difícil, era la primera vez fuera de mi país, lejos de mi familia tuve que pasar por una pandemia solo, creo que de alguna manera eso interrumpió mi adaptación en todos estos dos años que estuve allá. Fue lo más complicado que tuve que pasar”, sostuvo Lecaros en diálogo con Líbero.

En tanto a cómo afrontó la pandemia desde Brasil, el ex Real Garcilaso indicó: “Busqué demasiadas cosas para encontrar mi tranquilidad y lo conseguí, me pasaron cosas que nadie sabe. La gente piensa que ser futbolista es solo patear una pelota pero hay muchas cosas en la espalda, creo que eso la gente no sabe”.

Por último, el futbolista también habló de su fichaje por el conjunto 'Carlista': "No he tenido ningún contacto, pero yo vine de Brasil con la mentalidad de ser considerado y cumplir mi sueño. Obviamente, eso no viene gratis, trabajaré día a día para cumplir lo que más quiero".