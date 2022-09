Alexander Succar afirmó que Universitario aún tiene opciones de pelear por el Clausura. | Fuente: Universitario

Luego de ser uno de los jugadores más destacados en el triunfo de Universitario de Deportes ante Alianza Lima, Alexander Succar dio a conocer una charla que tuvo con Ricardo Gareca cuando fue convocado a la Selección Peruana. Reveló que el 'Tigre' comparó sus números y estadísticas con las estrellas de Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez.

"Yo tuve una conversación con Gareca. En su momento entramos a una sala de video y puso mis números en un excel y me comparó con los números que tenían en ese momento Suárez, Neymar y Mesis. Todos con los que compites. Y me dijo que si nosotros queríamos competir, necesitamos estos numeros", señaló Succar que anotó en el clásico en Matute.

"En algunos número estaba igual, otros poquito más abajo y otros los pasaba. Goles por partidos, recorrido, estadísticas, metros recorridos, aproximaciones y presiones, cosas que no me daba cuenta que se podía medir", agregó en entrevista con Movistar Deportes.

Succar resaltó que en algunos números estaba por encima de los cracks sudamericanos. "Me pareció interesante. Me dijo él tiene esto acá y nosotros vamos a jugar con él el sábado... Cómo resolvemos el partidos, debemos mejorar acá, acá estamos bien. Yo me acuerdo clarito que los pasaba a todo era en aproximaciones, que era presionar al '6', presionar al back", culminó.





Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del mejor contenido deportivo del Perú y el mundo.

Alexander Succar explicó la razón de su celebración en Matute

El último domingo Universitario de Deportes venció por 2-0 a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva con goles de Leonardo Rugel y Alexander Succar. Por su parte, el delantero 'crema' se refirió a la celebración que hizo mirando a las tribunas.

"Es gracioso porque empecé a buscar a 'Zapatito', que es el utilero de la 'U' y no lo encontraba. Después dije 'a ver esta celebración, si miro a todos lados' me di cuenta de que estaba en Matute, pero fue sin mala intención", sostuvo Succar en el podcast 'Y uno feliz'.

Por otro lado, el delantero Succar indicó: "Igual hacía eso cuando juego en el Monumental, cuando busco gente, tipo mi familia, entiendes, sí lo he hecho antes".

Alexander Succar es el '9' de Universitario tras la salida de Alex Valera. | Fuente: Gol Perú