Alianza Atlético vs. Binacional EN VIVO: se miden en Sullana por la fecha 14 del Torneo Clausura

Alianza Atlético vs. Binacional EN VIVO: se enfrentan este martes 19 de septiembre, por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga1 Betsson 2023. El partido se llevará a cabo a partir de la 1:00 p. m., en el estadio Campeones del 36 de Sullana.

Podrás seguir EN DIRECTO el encuentro vía Liga 1 Max. Además, encontrarás GRATIS y ONLINE todas las incidencias, minuto a minuto y goles en esta nota de RPP.pe.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

¿Cómo llega Alianza Atlético?

El 'Vendaval' llega a este partido tras sufrir un duro golpe en Arequipa, pues cayó goleado por 4-0 ante FBC Melgar por la fecha 13. Ahora, el equipo de Jorge Agapo Gonzales buscará cobrar revancha en condición de local, en Sullana, donde lleva cuatro partidos sin perder (dos triunfos y dos empates).

Alianza Atlético, equipo que suma cinco encuentros sin conocer la victoria, se ubica en el puesto 17 de 19 en la tabla del Torneo Clausura. Por otro lado, marcha en la casilla 15 de la acumulada, con 32 unidades, a solo una de la zona de descenso. Llega sin bajas por suspensión.

¿Y Binacional?

Por su parte, el equipo del argentino César Vaioli viene de empatar 2-2 con Cienciano, en casa. Los de Juliaca buscan también alejarse de la zona de la baja, pues tienen 31 puntos en la tabla acumulada de la Liga1 Betsson 2023 y, por ahora, se salvan solo por diferencia de goles.

Sin embargo, no la tendrá fácil: Binacional acumula 16 partidos sin conocer el triunfo jugando como visitante: dos empates y 14 derrotas, nueve de ellas de forma consecutiva. De hecho, en todo año no ganó sin ser local. Para el duelo ante Alianza Atlético, no tiene supendidos.

Alianza Atlético vs. Binacional: horarios en el mundo

El encuentro entre Alianza Atlético vs. Binacional se disputará a la 1:00 p. m. hora peruana. Los horarios en otras partes del mundo son los siguientes:

Perú: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

México: 12:00 p.m.

Paraguay: 2:00 p.m.

Bolivia: 2:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Argentina: 3:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 11:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 2:00 p.m.

España: 8:00 p.m.

Nuestros Podcast

EP16 | El Metro de Londres: Historia, secretos y leyendas

Trasladarnos a nuestros centros de estudio, trabajo o solo salir a pasear es en algunos casos complicado porque el transporte no es el más ideal, pero en Londres, esto es diferente, ya que, gracias a la red del metro, las personas pueden llegar a sus destinos a tiempo y con seguridad. Sin embargo, el metro de Londres guarda algunos secretos que seguramente los sorprenderán. Hoy, en Lugares misteriosos, conoceremos la historia, leyendas y secretos del Metro de Londres.