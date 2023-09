Arón Torres, exfutbolista de Sport Boys y Municipal, perdió la vida a los 26 años

El fútbol peruano está de luto. Arón Torres, futbolista que supo vestir los colores de Sport Boys, Deportivo Municipal y Unión Comercio, perdió la vida a causa de una penosa enfermedad.

La noticia la dio a conocer el cuadro rosado a través de sus redes sociales. "Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro exjugador Arón Torres, quien formó parte de 'El Primer Campeón' en el ascenso de 2017 y la temporada 2018. Enviamos nuestras sinceras condolencias a toda su familia", informó Sport Boys en su cuenta de X (ex Twitter).

Arón Torres fue detectado de insuficiencia renal crónica

En septiembre de 2022, Arón Torres -en una entrevista para Depor- indicó que padecía de insuficiencia renal crónica, enfermedad que le fue detectada cuando vestía los colores de Deportivo Municipal.

"Hace dos años, en Municipal, me diagnosticaron con hipertensión. Lo heredé de mi madre y lo vine tratando cuando estaba en Chavelines. En el 2022, en Comercio, no seguí medicándome correctamente. No sentía nada, pero hace un par de meses que jugué un partido de reserva, me sentí mareado y acudí rápido al hospital y me di con esta sorpresa”, indicó en un primer momento.

"Los doctores hasta ahora no saben cuál ha sido la causa que ocasionado daño en mi riñón, porque podría ser por pastillas que tomamos nosotros los futbolistas cuando no generan golpes. Son análisis que me están haciendo mes a mes", complementó el futbolista.

A principios de 2023, Deportivo Municipal informó que Arón Torres se encontraba internado, por lo que pidió apoyo para a los hinchas de la Franja.

"Apoyemos a nuestro hermano Edil. Arón Torres necesita de nuestra ayuda en estos momentos. Arón defendió La Franja durante el año 2019, hoy enfrenta una gran lucha y debemos ayudarlo", fue el mensaje que publicó la institución en sus redes sociales.

Arón Torres vistió los colores de Cienciano, Sport Boys, Deportivo Municipal, Chavelines y Unión Comercio.