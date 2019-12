Gustavo Zevallos fue muy crítico con el uso del VAR en la final de ida contra Binacional. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Gustavo Zevallos no se quedó de brazos cruzados tras la actuación del VAR en la caída de Alianza Lima en Juliaca. En rueda de prensa, el gerente deportivo de la institución aseguró que el sistema también debió entrar en juego en un codazo que Aldair Rodríguez le propina a Wilder Cartagena y consideró que el uso de este no fue equitativo.

"El VAR no me pareció para nada equitativo, tendrían que haberlo llamado al árbitro para que vea las imágenes del codazo a Cartagena. Esto no tenía que haber sucedido, quedan dos partidos y estamos conformes con el equipo que tenemos. No hemos venido a llorar, pero hemos sentido todo lo contrario a equidad", dijo.

Por otro lado, Gustavo Zevallos hizo referencia a las críticas de Pablo Bengoechea contra el arbitraje a lo largo de la temporada y señaló que Binacional no necesita ningún tipo de ayuda para salir campeón de la Liga 1 Movistar.

"Pablo nos ha dicho a nosotros y en la conferencia que han sucedido situaciones. Es difícil acusar sin tener pruebas, pero no había la necesidad de que suceda lo que ha ocurrido hoy día. Binacional, con un entrenador que ya ha salido campeón del fútbol peruano no necesita ayuda de nadie y nosotros tampoco. Sin embargo, queremos justicia y hoy día no la hemos tenido", sentenció.