Roberto Mosquera reemplazó a Javier Arce en la dirección técnica de Binacional. | Fuente: Prensa Binacional

Roberto Mosquera mantiene los pies sobre la tierra. En la conferencia posterior a la victoria por 4-1 de Binacional contra Alianza Lima, el entrenador del 'Poderoso del Sur' manifestó que la final de la Liga 1 Movistar aún no está definida a favor de ellos y disputarán la vuelta como si la ida habría acabado en un empate sin goles.

"Estábamos determinamos a ganar este encuentro, en el segundo tiempo hicimos un fútbol de primer nivel. Al margen de cuántos jugadores tiene o no el rival, no es fácil meter cuatro goles. Sin embargo, no hay nada cerrado contra Alianza Lima por el excelente plantel y entrenador que tienen. Tenemos que ir a la vuelta y jugar como si estuviéramos 0-0, pero sin ensuciar el partido", dijo.

Por otro lado, Roberto Mosquera reconoció que el fallecimiento de Juan Pablo Vergara los afectó durante los primeros minutos del encuentro, etapa que para él fue la más baja en cuanto a nivel para Binacional.

"Hemos vivido algo inusual, pues hemos visto de cerca cómo se va una persona querida para nosotros. Estaba totalmente convencido que ibamos a estar 10-12 minutos divagando en el campo, mirando si estaba Juan Pablo. Los primeros minutos fueron los más bajos que tuvimos, al margen de lo bien que defiende Alianza Lima", sentenció.