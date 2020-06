Adrián Balboa en Alianza Lima. | Fuente: RPP Noticias

El uruguayo Adrián Balboa llegará este viernes al Perú en vuelo humanitario luego de pasar su cuarentena en Uruguay. El delantero de 26 años espera seguir en Alianza Lima, cuyo contrato vence a fines de junio.

“Hace tres meses que estoy en Uruguay. Perú está complicado. No tanto Lima, sino que el interior. Mis compañeros se van a hacer los análisis entre hoy y mañana. El campeonato empezaría a fines del mes que viene. Si Dios quiere pueda renovar, porque estoy muy contento en Alianza”, señaló.

Balboa no ocultó su temor a contagiarse de coronavirus, que en Perú ya supera los 260 mil casos positivos. “En Perú voy a estar con un miedo bárbaro por el Covid-19. Cuando esté allá voy a salir sólo a entrenar y al supermercado cuando lo necesite”, puntulalizó en entrevista a 'Tirando Paredes' programa radial en Uruguay.



No me queda otra que volver a Perú. A mi me queda una semana de contrato con Alianza Lima. Si bien estamos en negociaciones, no sé qué va a pasar conmigo. El viernes viajo porque tengo demasiadas cosas mías allá, hasta un perro”, agregó.

Finalmente, Balboa afirmó que le dolió la salida de su compatriota Pablo Bengoechea de la dirección técnica de Alianza. “Nos dolió y él (Bengoechea) también sabe que estamos dolidos por su salida. El fútbol es así, se basa en resultados y siempre el que tiene más para perder es el técnico”, concluyó.