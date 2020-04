Adrián Balboa llegó a Alianza Lima tras jugar en el Deportivo Anfogasta de Chile. | Fuente: Liga 1 Movistar

Adrián Balboa (26 años) viene aprovechando la cuarentena al máximo. Desde Uruguay, el delantero comentó los trabajos que viene desarrollando en su casa debido al aislamiento social obligatorio producto del coronavirus. Además, agradeció el cariño mostrado hacia a él por parte de la hinchada de Alianza Lima.

“Los primeros seis meses fueron hermosos, me pude adaptar rápido y el hincha me comenzó a dar su cariño. Estoy muy contento en Alianza Lima, me gustaría renovar, pero no depende solo de mí", indicó Balboa en Gol Perú.

‘Rocky’ también se refirió a la llegada de Mario Salas al cuadro íntimo y las indicaciones que viene dando para entrenamientos a desarrollar durante este aislamiento social obligatorio.

"He hablado con él. Nos ha mostrado cómo serán los entrenamientos para que podamos saber la forma en la que trabaja. Tenemos una rutina de entrenamiento de lunes a sábado, con los mismos cuidados de siempre en la alimentación, pero es distinto, la rutina cambia ", agregó.

Para finalizar, el delantero uruguayo opinó sobre la renuncia de Pablo Bengoechea a la dirección técnica del elenco blanquiazul.

"Muchas veces los técnicos se culpan, pero los que entramos a la cancha somos los culpables", finalizó. Adrián Balboa llegó a Alianza Lima a mitad de temporada del 2019 tras militar en el Deportivo Antofagasta de Chile.