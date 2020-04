Christofer Gonzáles: "me gustaría retirarme en Universitario". | Fuente: RPP

Este lunes, Edison Flores realizó una transmisión en vivo con Christofer Gonzales a través de las redes de la Federación Peruana de Fútbol y, entre los temas que trataron, hablaron acerca de un aspecto en común: su pasado en Universitario de Deportes.

Al respecto, 'Orejas' le consultó a Gonzáles si es la 'U' el equipo donde le gustaría retirarse. "Sí, me gustaría retirarme en Universitario. Es un equipo al que le tengo mucho cariño, me formó y me dio la posibilidad de llegar a la profesional, de hecho me gustaría retirarme ahí", sostuvo el actual jugador de Sporting Cristal.

Sin embargo, remarcó que respeta mucho al cuadro 'celeste': "Pero mi presente ahora es Sporting Cristal y siempre el profesionalismo tiene que estar por delante. No tiene nada que ver una cosa con otra", precisó 'Canchita'.

Asimismo, Gonzales reveló con quiénes le gustaría volver a jugar en Universitario en caso pueda retirarse del fútbol en el equipo 'crema': "Retirarme en la 'U' y encima si es contigo (Edison Flores), (Raúl) Ruidíaz y (Andy) Polo, ya imagínate", agregó el futbolista.