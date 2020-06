Carlos Ascues debutó como futbolista profesional en Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

Alianza Lima aplicó la suspensión perfecta de labores a Carlos Ascues tras no llegar a un acuerdo de reducción salarial. El asesor legal de la agremiación de futbolistas, Jhonny Baldovino, manifestó que es falso que el volante nacional se haya opuesta a una rebaja de sus honorarios.

"Tuve contacto con Carlos (Ascues) y sus representantes y en este caso hay mentiras o medias verdades. Leí e declaraciones de Víctor Hugo Marulanda en donde señalaba que Ascues no aceptó la oferta y yo diría más bien que Alianza no aceptó la oferta de Ascues. Y es más, el jugador sigue manteniendo su oferta y es mentira que Carlos no haya aceptado la rebaja. Eso es mentira, Ascues sí aceptó el recorte”, manifestó Baldovino en Ovación.

“La diferencia entre la propuesta de Alianza y Ascues es mínima. Por ejemplo, Alianza proponía que a Ascues se le descuente el 40 por ciento de sus haberes y el jugador presentó su contrapropuesta, debido a sus posibilidades económicas, y dijo que le podían descontar el 31 por ciento, entonces no había mucha diferencia", agregó.

Por ahora, Carlos Ascues no llegó a un acuerdo con la directiva de Alianza Lima y viene desarrollando sus entrenamientos de manera individual.