Alianza Atlético es uno de los protagonistas en el último día que permanece abierto el libro de pases de la Liga 1 Betsson. Anteriormente concretó el fichaje de Rinaldo Cruzado y las opciones con Carlos Ascues están muy avanzadas, aunque el club detalló que todavía no coloca su firma.

Pero no serían los únicos exfutbolistas de Alianza Lima en el 2020 en la mira del cuadro de Sullana, ya que sobre la mesa también apareció el nombre del zaguero central Alberto Rodríguez.

Jahir Butrón, entrenador de Alianza Atlético, reconoció en 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias la posibilidad de incorporar al mundialista con la Selección Peruana.

"Es una posibilidad que se barajó, se tocó el nombre, no es que sea una necesidad inmediata. El caso de Alberto, sacando el tema de lesiones y todo lo que puede transmitir como profesional en los camerinos… si se da, grandioso. Si se da y él puede jugar lo que tiene que jugar, será genial para el equipo. Lo que él puede aportar al club es importantísimo, lo consideramos así. Pero aún no puedo hablar de eso, porque no hablé con el presidente. Se tocó en algún momento de esa posibilidad. Si el club lo puede tener, bien", dijo.

Alberto Rodríguez disputó 16 partidos en la temporada pasada con el elenco blanquiazul, de los cuales 4 fueron por la Copa Libertadores.

“No he conversado con Alberto, porque es un consenso que tenemos con el presidente. Vamos conversando y dándole forma a la ida, pero acá en el fútbol ante un rumor todo crece. No he hablado con él”, indicó Butrón.





