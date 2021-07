Aldair Rodríguez | Fuente: Liga 1

Este domingo Alianza Lima goleó por 4-1 a Ayacucho FC con goles de Pablo Míguez, Jairo Concha, Aldair Rodríguez y Arley Rodríguez por la fecha 1 de la Fase 2 de la Liga 1. Por su parte, Aldair se refirió a este importante triunfo y a su debut con la 'blanquiazul' en esta temporada.

"Estoy contento por el gol, por el triunfo. Me he encontrado con un grupo es muy unido, eso me viene bien, hay muy buen material humano y esperamos cumplir los objetivos", indicó Rodríguez en diálogo con GOL Perú, quien se convirtió en refuerzo de Alianza Lima hace unas semanas.

En tanto al comportamiento del equipo, Aldair sostuvo: "Me gustó la actitud, apesar de comenzar perdiendo el primer tiempo con un gol muy temprano creo que supimos voltear el marcador e hicimos muy buen fútbol".

Sobre lo personal, el delantero peruano agregó: "Aún estoy en búsqueda de mi mejor versión, físicamente no estoy del todo bien porque los últimos meses no tuve mucha continuidad pero estoy trabajando muy duro para poder sentirme mejor, cada vez más".

Por último, fue consultado sobre qué le genera haber retornado a Alianza Lima: "Estoy muy contento, Alianza Lima es mi casa, yo me inicié acá, acá hice mi fútbol formativo y estoy muy contento".

