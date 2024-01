DT de Alianza Lima pese al triunfo ante César Vallejo: "Cometimos errores"

Alianza Lima obtuvo sus primeros tres puntos al vencer por 2-1 a César Vallejo en el Estadio Nacional. Sin embargo, el entrenador del cuadro blanquiazul, Alejandro Restrepo, no quedó totalmente conforme con el rendimiento de sus jugadores.

El DT colombiano se enfocó sobre la expulsión de Adrián Arregui y los errores que se cometieron previo al gol de César Vallejo.

"No está en solo la expulsión, sino los errores técnicos que tuvimos que ellos nos pusieron en dificultad. Por la emoción de hacer las cosas bien y rápido, cometimos errores", señaló Restrepo en conferencia.

"Lo más importante es tener autocrítica dentro del vestuario, mejorar en esos puntos, seguir mejorando para que el equipo sea cada vez más sólido", agregó.

Restrepo reconoció que Alianza se mostró muy acelerado en la primera parte del primer tiempo, aunque luego reguló su accionar para la llegada de los goles de Catriel Cabellos y Cecilio Waterman.

“Hoy la consigna era estar siempre presente en el partido independiente del resultado. Los jugadores lo entendieron muy bien. El equipo fue un poco más tranquilo después del gol de ellos", culminó.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza?

Alianza volverá a las canchas cuando visite a Alianza Atlético el domingo 4 de febrero a partir de las 2 de la tarde (hora peruana).

RPP en YouTube Deportes La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Catriel Cabellos pone el 2-1 para Alianza Lima. | Fuente: @liga1_play

La palabra de Renzo Garcés en Alianza

Renzo Garcés ingresó en el segundo tiempo del duelo Alianza vs César Vallejo. “Fue importante volver a las canchas, tenía muchas ansias con lo que me sucedió, parecía que me iba a tomar más tiempo en recuperarme y ahora hay que disfrutar tras el triunfo obtenido”, sostuvo tras el partido en el Nacional.

El central de 27 años, sostuvo: “Siempre es importante arrancar con un triunfo, se va viendo la idea del entrenador y formando un grupo fuerte, de eso se trata, ser sólidos”.