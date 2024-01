Kevin Serna, de vender chatarra y libros, a perfilarse como la figura de Alianza Lima en el 2024

Estuvo a puertas del retiro cuando transcurría recién los 18 años. En una decisión personal, Kevin Serna decidió hacer una pausa en el fútbol cuando llegó a la mayoría de edad. Amaba ser futbolista, pero aún la fortuna no le sonría y en casa la economía apretaba, no era el mejor momento. Por eso no se negó a trabajar en un restaurante. Pensaba: todo sea por el bien de los suyos. Luego tuvo otra faceta: tocó las puertas de las casas en su pueblo natal Popayán (Colombia) para vender libros. E incluso vendió hasta chatarra para llevar dinero a casa. Sin embargo, el amor por el deporte siempre estuvo latente.

Luego de algunos meses alejado de las canchas, decidió viajar por tres horas a la ciudad de Cali para darse una nueva oportunidad en el fútbol. Serna sabía de su potencial y así se conectó nuevamente con el balón. Fue parte de las juveniles de Deportes Tolima, pasó por algunos otros equipos no profesionales de su país hasta que llegó la oportunidad de tomar sus maletas para debutar profesionalmente en el Sportivo Luqueño de Paraguay en 2019. En el equipo guaraní las cosas no le salieron como él esperaba. En medio de esa incertidumbre llegó la llamada desde Perú.

Serna llegó al fútbol peruano en la temporada 2021 para disputar la Liga 2 con Deportivo Cultural Santa Rosa (ahora Los Chankas). Rápidamente consiguió un nombre gracias a sus buenas actuaciones. Sin duda, sobresalió entre sus compañeros e hizo una buena sociedad con el experimentado delantero Andy Pando. Su equipo acabó en mitad de tabla, pero el atacante brilló nítidamente al sumar 11 goles y 7 asistencias. Por su performance llamó la atención de equipos de la Liga 1, aunque ADT fue el que consiguió ficharlo.

Con el equipo de Tarma consiguió su mejor versión. Fue desequilibrante hasta anotar el mejor gol del año en 2023. El 20 de septiembre pasado, ADT visitó a Cienciano en Cusco y Serna impresionó con su tremenda habilidad: eludió a cuatro rivales y 'picó' el balón para superar al arquero Jeferson Nolasco. Su tanto llegó hasta Argentina, en donde el periodista Juan Pablo Varsky lo calificó como "una obra de arte". Un golazo, que fue la carta de presentación para que Alianza Lima se convenza para ficharlo para esta temporada.

Elogios por su debut en Alianza Lima

Desde sus primeros entrenamientos con Alianza Lima, Kevin Serna impresionó a Alejandro Restrepo. Sus números y evaluaciones en los exámenes llamaron la atención del entrenador colombiano, que colocó a su compatriota como carrilero por derecha. Su ida y vuelta fue determinante para ser ubicado como titular para los primeros amistosos del equipo íntimo. Su gran presentación fue en la 'Noche Blanquiazul': en esa jornada fue clave para el triunfo por 2-0 ante Once Caldas.

El futbolista que se acaba de nacionalizar peruano dejó contento a los hinchas de Alianza con una gran demostración. Por su sector fue intratable y representó un dolor de cabeza para la defensa colombiana en los 90 minutos de juego. Asistió en el primer gol de Hernán Barcos y en la segunda conquista fue el que generó el penal para que el 'Pirata' selle la victoria.

"La Noche Blanquiazul fue una cosa que va a estar siempre en mi corazón por todo lo que me hicieron sentir. Fue un espectáculo desde el inicio hasta el fin. Estoy muy contento en Alianza Lima, porque desde el primer día que llegue me sentí muy bien. Me recibieron muy bien los compañeros como Hernán Barcos, Ángelo Campos, ‘Gabi’ Costa, cuando llegué se comportaron muy bien y me hicieron sentir en casa”, puntualizó en una entrevista con Liga 1.

Ante la partida de Bryan Reyna, Serna es considerado como el futbolista más desequilibrante en Alianza Lima, que tiene la consigna de retomar su lucha por el título del presente año.

