Tras la medida de alargamiento del aislamiento social obligatorio decretada por el presidente de la República Martín Vizcarra, los fútbolistas de Alianza Lima no pierden el tiempo. En esta oportunidad, Leao Butrón entrevistó en la cuenta de Instagram del club victoriano a Alexi Gómez, donde hablaron de todo un poco.

El exjugador de Universitario de Deportes y FBC Melgar manifestó entre otras cosas, lo bien que se siente de vestir la camiseta blanquiazul.

“Alianza es algo muy diferente. Nunca pensé llegar a un equipo y sentirme muy bien. Hay un clima lindo, entrenamos feliz. Jamás me imaginé encontrar eso en una institución”, indicó la ‘Hiena’ en la cuenta de Instagram del cuadro íntimo.

“Desde la presentación me sentí bien. Me acuerdo que Duclós estuvo a mi costado y me decía que salte. Una presentación como la Noche Blanquiazul no lo había vivido nunca”, agregó.

Por otro lado, la “Hiena” reveló los objetivos que tiene trazado en su carrera futbolística.

"Me he puesto como meta consolidarme y estar en la selección. No que me llamen una vez y ya no. Quiero estar en todos los procesos".

Alexi Gómez llegó a Alianza Lima tras jugar la temporada anterior en FBC Melgar. Su pase le pertenece al cuadro arequipeño.