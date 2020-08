El encuentro entre Alianza Lima y la Academia Cantolao fue cancelado tras problemas en el protocolo sanitario por parte del cuadro del 'Delfín'. | Fuente: Alianza Lima

Alianza Lima tenía establecido disputar un encuentro amistosos ante la Academia Cantolao este sábado 15 de agosto, sin embargo, el encuentro no llegó a disputarse tras que el cuadro del ‘Delfín’ no logrará cumplir con los protocolos establecidas por las autoridades sanitarias.

Según pudo conocer RPP Noticias, previo a los cotejos se tiene que desarrollar pruebas serológicas que cuenten con la aprobación de la FPF. Si bien ambas instituciones realizaron las exámenes de descarte, los test que realizaron en Cantolao no contaban la certificación estipulada por la Comisión Médica del ente rector del balompié nacional, motivo por el cual el encuentro ya no llegó a disputarse. Así también lo hizo oficial, el cuadro blanquiazul mediante sus redes sociales.

"Lamentamos informar que el amistoso ante Cantolao en Lurín no se desarrolló por razones ajenas a nosotros. Nuestro Departamento Médico consideró que dicho encuentro no debía jugarse porque no se respetó el protocolo sanitario exigido por la FPF. Subrayamos que, cumplimos con las medidas de bioseguridad correspondientes", manifestó Alianza Lima en su cuenta de Twiitter.

En el caso de la institución íntima, el laboratorio donde se efectuaron las pruebas contaban con el respaldo del Ministerio de Salud y las autoridades sanitarias, pero al su rival no contemplar lo mismo, el cotejo no pudo realizarse.

Para no perder ritmo de competencia, Mario Salas dispuso que se juegue un partido amistoso entre su plantilla, la cual se dividió en equipo ‘A’ y ‘B’.

Alianza Lima no disputará la jornada 7 del Torneo Apertura, tras que su partido ante Binacional fuera cancelado por la Federación Peruana de Fútbol producto de incumplimientos por parte del ‘Poderoso del Sur’ en el protocolo sanitario.