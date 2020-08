🔴 ÚLTIMO MINUTO. Com. Médica de FPF emitió informe sobre Binacional. De seguir recomendaciones, no se juega vs. Alianza Lima

▶️Todo el plantel debe aislarse

▶️ Al 4to día se debe tomar nueva prueba molecular

▶️ Al 4to día de la 2da prueba se deberá hacer prueba serológica