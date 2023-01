Andrés Andrade ha jugado en el América de México. | Fuente: Alianza Lima

Andrés Andrade brindó confianza en su presentación en Alianza Lima. El nuevo fichaje del cuadro blanquiazul confía en que destacará en su primera experiencia en el fútbol peruano. Señaló que le gusta ser un futbolista referente.

"Yo me considero un líder dentro de la cancha, soy pasador, de buen remate y me gusta dejar en buena posición para que mis compañeros anoten", señaló el 'Rifle' en su presentación como jugador de Alianza Lima.

En otro momento, señaló que ya habló con el entrenador Guillermo Salas de cara a la posición que lo colocará en la Liga 1 Betsson y la Copa Libertadores.

"El profe 'Chicho' verá en qué posición me usa. He jugado de doble cinco en México, de extremo y mi posición natural es de 10. El profe me dijo que quiere que ayude a crear fútbol por el medio, sostuvo.

Romper mala racha en la Libertadores

"Escucho gente blanquiazul ganar un partido en Copa Libertadores y esa no es una visión mía, hay que tener una visión ganadora. Hay que plantearnos clasificar. Primero hacernos fuertes a nivel local y luego ir con todo en Copa. Además las luminarias estarán listas y jugaremos en Matute", indicó Andrade que se perfila ser en el jugador creativo del bicampeón nacional.



"Quiero salir campeón como lo hice en Mexico”, culminó el volante de 33 años.

Andrade ha militado en América de Cali, Atlético Huila y Deportes Tolima. Luego llegó al fútbol mexicano para jugar en América, Jaguares de Chiapas, León y Atlas. En 2020 volvió a Colombia para enrolarse al Atlético Nacional.

