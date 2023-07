Ángelo Campos tras empate de Alianza Lima: "Me voy contento porque el arco estuvo en cero"

Ángelo Campos señaló que quedó conforme que su portería haya acabo en cero en el empate entre Alianza Lima y Sporting Cristal, por la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

"Jugamos contra un gran rival, no nos hicieron gol, no convertimos gol, pero partido cero a cero, era un partido de un solo gol nada más. Los dos tuvimos ocasiones. Me voy contento porque el arco no fue vencido", señaló el arquero blanquiazul.

Señaló además que el resultado fue importante, pero en las próximas fechas espera que Alianza saque diferencias a sus máximos oponentes al título.

“Me voy contento porque el arco estuvo en cero. El resultado termina siendo positivo porque mantenemos la distancia con Cristal en puntos, pero en el Clausura queremos despegarnos de los que vienen”, agregó tras el partido.

El caso Christian Cueva

