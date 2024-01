"Grande y popular solo nosotros": Alianza Lima anunció que se agotaron las entradas para la Noche Blanquiazul

Un nuevo inicio tendrá Alianza Lima en 2024 y todo empezará con la Noche Blanquiazul, y todo pinta que será un éxito total luego que se anunciara que las entradas ya se agotaron.

"Grande y popular solo nosotros. Entradas agotadas para nuestras Noche Blanquiazul", fue el mensaje que Alianza Lima publicó en las últimas horas a través de sus redes sociales.

Alianza Lima enfrentará el lunes 15 de enero a Once Caldas. La presentación de los jugadores será a partir de las 7:50 p.m., mientras que el partido está programado para las 9:00 p.m. en el Estadio Nacional.

El entrenador colombiano Alejandro Restrepo no confirmó el once que se medriá ante el cuadro colombiano, aunque de no mediar inconvenientes Alianza tomará en cuenta a sus nuevas contrataciones. Renzo Garcés, Kevin Serna, Catriel Cabellos, Adrián Arregui, Jiovany Ramos, Jhamir D'Arrigo y Cecilio Waterman arrancarían las acciones.

En su último partido de práctica, Alianza empató 1-1 ante Sport Boys.

Recordemos que el atacante colombiano Pablo Sabbag será baja para la Noche Blanquiazul, debido que actualmente se encuentra jugando con la selección de Siria en la Copa Asia.

Transmisión en la Noche Blanquiazul

El compromiso entre Alianza Lima vs. Once Caldas por la Noche Blanquiazul 2024 será transmitido por la señal de Liga 1 MAX y vía streaming por Liga 1 Play.

Últimos resultados de Alianza Lima en Noche Blanquiazul:

2013: Alianza 2-1 Junior

2022: Alianza Lima 2-1 Independiente Medellín

2020: Alianza Lima 1-2 Millonarios

2019: Alianza Lima 3-0 Barcelona

2018: Alianza Lima 0-2 Audax Italiano

