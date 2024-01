Partidos de hoy, domingo 14 de enero del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Amistosos y Supercopa de España

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs. Real Madrid por la Supercopa de España. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, domingo 14 de enero del 2024: horario y guía de canales

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Partidos de hoy, Amistosos

5:00 p.m. Sporting Cristal vs. CDU Católica – Latina

6:00 p.m. Universitario vs. Atlético Nacional - GOLPERÚ





Partidos de hoy, LaLiga – España

08:00 a.m. Almería vs. Girona – STAR+, ESPN 3

10:15 a.m. Cádiz CF vs. Valencia CF – D Sports, DGO

Partidos de hoy, Supercopa de España

2:00 p.m. Real Madrid vs. Barcelona – DSports, DGO





Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

09:00 a.m. Everton vs. Aston Villa – STAR+, ESPN

11:30 a.m. Manchester United vs. Tottenham – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

06:30 a.m. Lazio vs. US Lecce – STAR+, ESPN

09:00 a.m. Cagliari vs. Bologna – STAR+, ESPN 3

12:00 p.m. Fiorentina vs. Udinese – STAR+

2:45 p.m. AC Milan vs. AS Roma – STAR+, ESPN





Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. Bochum vs. Werder Bremen – STAR+

11:30 a.m. Borussia M’gladbach vs. Stuttgart – STAR+, ESPN 4, ESPN





Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

07:00 a.m. Lille vs. Lorient – STAR+

11:05 a.m. Le Havre AC vs. O. Lyon – STAR+

2:45 p.m. Lens vs. PSG – STAR+, ESPN 3

Partidos de hoy, Copa Asia – AFC

06:30 a.m. Japón vs. Vietnam – STAR+

09:30 a.m. Emiratos Árabes vs. Hong Kong – STAR+

12:30 p.m. Irán vs. Palestina – STAR+





Partidos de hoy, Eredivisie – Países Bajos

08:30 a.m. Go Ahead Eagles vs. Ajax – STAR+

10:45 a.m. Feyenoord vs. NEC Nijmegen – STAR+





Partidos de hoy, Liga de Portugal

1:00 p.m. Benfica vs. Río Ave – GolTV Play, GolTV

3:30 p.m. FC Porto vs. SC Braga – GolTV Play, GolTV





Partidos de hoy, Serie Río de la Plata – Amistosos

6:00 p.m. River Plate M. vs. Vélez Sarsfield – STAR+

8:15 p.m. Peñarol vs. Newell’s Old Boys – STAR+





NUESTROS PODCASTS

#SiempreAlerta - ¡El celular o la vida!

¿Sabía que los lunes son los días en los que se registran más robos de celulares en el país? El robo de celular es uno de los delitos más comunes en Perú. Por ello, es importante conocer en cifras el comportamiento de los delincuentes, las medidas de protección que podemos adoptar y las posibles penas que podría recibir una persona que cometa este ilícito.