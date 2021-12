Arley Rodríguez | Fuente: Alianza Lima

Este miércoles, Alianza Lima dio a conocer la renovación de Arley Rodríguez por todo el 2022 y, por su parte, el delantero colombiano conversó con RPP Noticias sobre su extensión de vínculo y sus expectativas para el siguiente año.

"Estoy feliz porque esperaba renovar con Alianza Lima, se había hecho difícil y al final se dio. Era lo que quería y ahora es una realidad", indicó Arley Rodríguez en Fútbol Como Cancha.

En la misma línea, el futbolista indicó: "Se hablaba mucho de la renovación por el tema de extranjeros, pero yo nunca perdí la fe. Era una pequeña posibilidad pero siempre me mantuve al tanto, me quería quedar, tenía otras opciones pero siempre esperé a Alianza Lima para que me dijera si quería contar conmigo".

Sobre sus razones para quedarse en Alianza Lima, Rodríguez precisó: "El club Alianza Lima es uno con el que me identifico mucho, ojalá no sea solo por el 2022 sino mucho tiempo más. Sentí el cariño de los hinchas por redes y demás, voy a trabajar día a día".

En tanto a los objetivos para la siguiente temporada, agregó: "Si me dan a elegir entre campeonar o avanzar en Copa Libertadores creo que es muy difícil. Creo que hay plantel para pelear ambos torneos, la idea es el bicampeonato y la tarea en Libertadores es pasar la fase de grupos".

NUESTROS PODCAST

¿Qué se sabe hasta ahora de la variante Ómicron del coronavirus?

Hace cuatro semanas se dio el primer anuncio de la variante Ómicron en Sudáfrica. Hoy, prácticamente se ha expandido en Europa y es predominante en Estados Unidos. ¿Qué se sabe hasta ahora de esta variante?