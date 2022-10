Arley Rodríguez: "Escuchamos cánticos racistas ayer en Cusco, hay que erradicarlo" | Fuente: Alianza Lima

El último domingo Alianza Lima venció por 2-0 a Cienciano por la fecha 16 del Torneo Clausura en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco y, por su parte, Arley Rodríguez, atacante del conjunto blanquiazul, se refirió a la importancia de este triunfo y a algunos actos racistas que se dieron dentro del estadio por parte de los hinchas.

"Lo más complicado de ayer fue la altura. La noche anterior a varios de nosotros nos afectó eso, pero siempre tuvimos la convicción de que teníamos que sumar de a tres. Ya luego tendríamos tiempo para recuperarnos", indicó Rodríguez en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, el futbolista colombiano agregó: "Con Guillermo Salas todos empezamos de cero, hay competencia sana en el grupo, el que estaba mejor podía jugar y así está siendo. Cada técnico tiene su modelo, el profesor Bustos ya tenía su once estructurado, creo que Salas va rotando un poco más".

Sobre actos racistas desde la gradería, Arley Rodríguez indicó: "Escuchamos los cánticos racistas de ayer en Cusco. En pleno siglo XXI se siguen viendo esas cosas contra gente de color, no sabría como explicarlo pero que hay que erradicarlo. Pero a mí no me ofende, me eché a reír con Yordi Vílchez. Igual no lo comparto".

Arley Rodríguez sobre su continuidad:

En tanto a su posible renovación con Alianza Lima, el jugador agregó: "Ya comencé mi tema de nacionalización que seguro sale a fines del otro año. Alianza Lima es mi prioridad y de todas formas me gustaría quedarme jugando en Perú".