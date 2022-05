Arley Rodríguez | Fuente: Liga 1

Este domingo Alianza Lima venció por 3-0 a Deportivo Municipal por la fecha 15 de la Liga 1 Betsson 2022 y, tras el encuentro, Arley Rodríguez, atacante del cuadro blanquiazul, se refirió a este importante triunfo.

"Me ha tocado lucharla. Siempre me preparo para arrancar y a veces me ha tocado ir al banco, pero la entrega es la misma", indicó Rodríguez en diálogo con GOL Perú.

Asimismo, el delantero colombiano agregó: "Siempre le demuestro al 'profe' que puedo estar en el once, pero si decide que esté en el banco, también lo aceptaré".

En tanto a su desempeño en el partido, Arley Rodríguez comentó: "El profesor me felicitó. Él sabe que me exijo siempre al máximo. Hoy me dio la oportunidad de estar como sucedió ante Vallejo y pienso que le he demostrado que estoy al cien para cuando me toque jugar''.

Sobre la actualidad del equipo íntimo, el delantero indicó: "Por ahí en el tema internacional no se nos ha dado, pero no es fácil jugar cada tres o cuatro días y con viajes de por medio. Estamos demostrando que tenemos con qué pelear el título del torneo local y que no podemos descuidarlo''.