Así reaccionó Pablo Sabbag tras reaparecer en los entrenamientos de Alianza Lima

Pablo Sabbag superó una lesión al tobillo que sufrió jugando por la Selección de Siria en la Copa Asia y esta semana volvió a entrenar con el resto de sus compañeros en Alianza Lima. A través de sus redes sociales, no ocultó su alegría por reincorporarse a los trabajos del cuadro blanquiazul.

Con emoticones de corazón y fotos entrenando, Sabbag dejó en claro que lo peor ya pasó. Ahora su objetivo es volver a las canchas desde el arranque del Torneo Clausura. No juega desde la segunda final que Alianza afrontó contra Universitario de Deportes, en noviembre del 2023.

En 2023, Sabbag sumó nueve anotaciones en la Liga 1 Te Apuesto y uno en la Copa Libertadores.

La palabra de Pablo Sabbag

Sabbag, que fue compañero de Sergio Peña en el Tondela de Portugal, rompió su silencio en conversación con Jefferson Farfán en el podcast 'Enfocados'. Habló de sus ganas de volver a las canchas.

"Yo soy el más desesperado por volver, quiero estra jugando ya. Cuando veo los partidos y veo a mis compañeros ahí, es cuando más duro me da... Cuando estoy en el estadio me quiero meter, no aguanto, pero debo estar tranquilo. No puedo hacer que retroceda el proceso por el afán de querer estar", señaló Sabbag que tiene contrato hasta fin de año.

Los próximos partido de Alianza:

Fecha 17 del Torneo Apertura

Cusco FC vs Alianza Lima

Fecha: 24 de mayo

Hora: sin confirmar

Estadio: Garcilaso de la Vega

Canal: Liga 1 Max

Fecha 6 de Libertadores

Fluminense vs. Alianza Lima

Fecha: 29 de mayo

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Maracaná

Canal: ESPN, STAR+, Globo, Pluto TV

Tabla de posiciones del Apertura por la Liga 1 Te Apuesto 2024