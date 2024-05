Pablo Sabbag envió mensaje a quienes lo critican por su pasión por la música: "Yo no estoy robando"

Pablo Sabbag tuvo un buen arranque a su llegada en Alianza Lima a inicios del 2023. Anotó golazos en partidos de gran magnitud como el clásico ante Universitario de Deportes y en el triunfo histórico contra Libertad en Paraguay por Copa Libertadores. Sin embargo, las lesiones minaron su rendimiento a tal grado que aún no debuta esta temporada.

RPP pudo conocer que Sabbag ya se encuentra en su última de recuperación tras su lesión al tobillo que sufrió jugando por la Selección de Siria en la Copa Siria, que se desarrolló en febrero pasado.

En conversación con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, Sabbag habló de su vida personal y su amor por la música lo cual ha provocado críticas de los hinchas de Alianza en las redes sociales.

"A mí me gusta la música y quiero ser cantante después de retirarme del fútbol. En mis ratos libres me dedico a clases de piano, ver técnicas vocal porque me gusta, me gusta aprovechar el tiempo y la gente me ha estado matando por eso. Que por el hecho de hacer eso entonces no me voy a recuperar. Yo hermano… te juro que hago por semana 2 o 3 veces doble jornada, pero también tengo mi espacio", señaló en el podcast "Enfocados".

"Yo soy el más desesperado por volver, quiero estra jugando ya. Cuando veo los partidos y veo a mis compañeros ahí, es cuando más duro me da... Cuando estoy en el estadio me quiero meter, no aguanto, pero debo estar tranquilo. No puedo hacer que retroceda el proceso por el afán de querer estar", agregó Sabbag, que no juega desde la segunda final contra Universitario, en noviembre del 2023.

"Si no lo entienden, con todo respeto, ya no puedo hacer más. Yo no estoy robando, no estoy matando y no estoy haciendo daño a nadie por hacer esas cosas", culminó el delantero colombiano que jugó en el Tondela de Portugal con Sergio Peña.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Los próximos partido de Alianza:

Fecha 17 del Torneo Apertura

Cusco FC vs Alianza Lima

Fecha: 24 de mayo

Hora: sin confirmar

Estadio: Garcilaso de la Vega

Canal: Liga 1 Max

Fecha 6 de Libertadores

Fluminense vs. Alianza Lima

Fecha: 29 de mayo

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Maracaná

Canal: ESPN, STAR+, Globo, Pluto TV

Gol de Sabbag para Alianza Lima. | Fuente: ESPN