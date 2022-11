Pablo Lavandeira jugó su primera temporada en Alianza Lima. | Fuente: @ClubALoficial

Tras dar la asistencia del primer tanto y forzar el autogol de Alec Deneumostier en el segundo gol de Alianza Lima, Pablo Lavandeira fue elegido como el jugador de la final de vuelta de la Liga 1 Betsson 2022. En la misma, los blanquiazules se coronaron bicampeones del fútbol peruano, repitiendo la hazaña de las campañas de 2003-04.

Entre llantos y luego del pitazo final, Pablo Lavandeira declaró que "este es mi primer título. Con todo lo que me costó cuando llegué, mis compañeros me dijeron que me iban a sacar campeón y hoy les agradezco en el alma. Que lo disfrute toda la gente de Alianza Lima por todos los rincones del país, mi familia en Uruguay, que siempre me ha apoyado, mi familia que está acá".

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Pablo Lavandeira dio la asistencia para el primer gol de Alianza Lima | Fuente: Twitter Liga 1

Pablo Lavandeira: ¡Gracias totales!

Además, el segundo futbolista más influyente de Alianza Lima recordó todas las dudas que tuvieron sobre su llegada por su pasado en Universitario y la resistencia que generó en parte de la hinchada 'íntima' y agradeció al gerente deportivo del club, José Bellina, por haber creído en él y ficharlo.

"El otro día me faltó agradecer a una persona muy importante, porque -si yo estoy acá- es porque él confió en mí, porque -más allá de todas las dudas, de dónde venía y donde había jugado- él confió en mi profesionalismo y es José Bellina. A José agradecerle y dedicarle esto, porque si el club está hoy como está deportivamente es por José. Gracias a todos y, a mi familia, los amo", añadió el MVP del partido.

Primer título de Lavandeira

Sin contar el torneo Clausura, que sólo tuvo ganador y no campeón según las bases de la Liga 1, este es su primer título profesional. Pasó por cuatro clubes de Uruguay, dos de Chile, uno de México y siete de Perú, entre ellos: UTC de Cajamarca, Universitario de Deportes, Ayacucho FC y Alianza Lima.

¡𝗕𝗜𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘Ó𝗡! 🏆🏆 @ClubALoficial se impuso a @MelgarOficial con un marcador global de 2-1 y se proclamó campeón de la #Liga1Betsson 2022.



¡Felicidades a todo el pueblo 'blanquiazul' por su estrella 25! ⭐️#UnaLigaParaTodos pic.twitter.com/Up2zkbqulb — Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) November 13, 2022





NUESTROS PODCAST

¿Es posible tratar a un feto a través del cordón umbilical?

Por primera vez, los médicos trataron con éxito a un feto mediante la infusión de una enzima crucial en su minúsculo cordón umbilical, lo que detuvo un trastorno hereditario fatal conocido como enfermedad de Pompe infantil grave.