Brian Farioli exige a Alianza Lima que cumpla las condiciones contractuales que acordaron o acudirá a la FIFA

Alianza Lima decidió el último viernes que el mediocampista argentino Brian Farioli no sea parte del plantel para la temporada 2025 al no superar los exámenes médicos. La situación del futbolista demandaría un tiempo para que llegue a su plenitud y que no va acorde a las necesidades del club blanquiazul, que entre los días finales de enero y las primeras semanas de febrero afrontará el comienzo de la Liga1 Te Apuesto y la fase 1 de la Copa Libertadores.

El caso, sin embargo, no está cerrado. RPP pudo conocer que la agencia que representa a Brian Farioli solicitó a Alianza Lima que se terminen de cumplir las condiciones contractuales que se acordaron con su representado. De no darse ese pedido, recurrirán a la FIFA.

El pedido de Farioli a Alianza Lima

Brian Farioli llegó al país el 2 de enero después de haber llegado a un acuerdo con Alianza Lima para su incorporación por la temporada 2025. El volante ofensivo fue pedido del técnico Néstor 'Pipo' Gorosito.

La agencia que representa al futbolista argumenta que tiene testimonios del médico de Colón de Santa Fe (Segunda División de Argentina), club en el que estuvo Farioli el año pasado, quien indica que el mediocampista estaría en óptimas condiciones para la activad deportiva.

Farioli, de 26 años, no llegó a firmar ningún contrato con Alianza Lima, no obstante, activó su cláusula de salida con Colón para poder incorporarse al equipo peruano. Los blanquiazules extendieron una carta de intención por su fichaje, el cual estaba sujeto a pasar las pruebas médicas.

