Carlos Ascues se le aplicó la suspensión perfecta de labores en Alianza Lima | Fuente: Alianza Lima

El próximo 22 de junio, Alianza Lima debería empezar los entrenamientos de cara al reinicio del Apertura por la Liga 1 Movistar, pero hay un jugador -en ese momento- que sería uno de los ausentes. No es Jean Deza porque ya no pertenece al club. Estamos hablando de Carlos Ascues, a quien le aplicaron la suspensión perfecta de labores debido a que no aceptó que se le rebaje el 40% de su sueldo.

Kattia Bohorquez, gerente general de Alianza Lima, aseguró en Fútbol como Cancha en RPP Noticias que la única manera para que se levante aplicación perfecta de labores a Carlos Ascues es que el jugador acepte la reducción de sueldo de la misma manera que lo han hecho sus compañeros.

"La política de reducción de sueldo no fue impuesta, fue negociada en varias reuniones con los jugadores y era gradual de acuerdo a sus ingresos. Si hay otras personas en el mismo rango que aceptan, ¿por qué se tendría que hacer la excepción con una persona? Es una cuestión de justicia. Sería traicionar a los demás que sí han aceptado. Fue lo último a lo que acudimos, no queríamos pero es una cuestión de justicia.", dijo la administradora del club íntimo.

¿Hasta cuándo es la suspensión perfecta de labores a Carlos Ascues? "Depende solo de él. No queremos afectarlo más allá del tiempo que se acordó con los jugadores y comando técnico. La reducción de sueldo es por tres meses, no hasta fin de año. El 22 de junio, él no entrenaría con el plantel".