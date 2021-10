Carlos Bustos: "A Jefferson Farfán lo vamos a guardar para las finales" | Fuente: Liga 1

Este domingo Alianza Lima cayó por 1-3 ante Sporting Cristal por la fecha 16 de la Fase 2 de la Liga 1 y, tras el duelo, Carlos Bustos, entrenador 'blanquiazul', dio sus impresiones sobre el juego y las próximas finales por el torneo nacional.

"La verdad es que regalamos medio tiempo y no se puede a esta altura de lo que queda del año futbolístico afrontar así el partido", indicó Bustos en diálogo con RPP Noticias.

Asimismo, fue consultado sobre por qué considera que el equipo mejoró en el segundo tiempo: "Creo que intentemos hacer algo de un partido que no habíamos jugado bien en el primer tiempo. La intensidad cambió y al rival le costó un poco más. De cualquier manera, es un equipo al que no se le puede dar la ventaja de gran parte del juego".

En tanto a los primeros 45 minutos, Bustos indicó: "No entramos con la intensidad necesaria para afrontar el partido, el rival juega bien, nosotros no lo pudimos controlar salvo alguna jugada, luego perdíamos muy fácil el balón a una altura de la cancha, luego íbamos detrás de él en una zona que no nos gusta, que era demasiado atrás. El rival aprovechó eso e hizo un buen partido, no hay que desmerecer la forma en la que ganó el partido".

Por otro lado, Carlos Bustos sostuvo que esta derrota no es una anticipación de lo que serán las finales: "No es que me preocupe, el equipo nos ha dado muestra a todos de que juega bien y afrontó muy bien la Fase 2. Lo que sí es que no se puede regalar nada y hoy regalamos un tiempo. Eso quedó claro".

Jefferson Farfán en las finales:

En tanto al próximo encuentro ante Cienciano, Bustos agregó: "Lo vamos a encarar con la misma seriedad que afrontamos todos los partidos de Alianza Lima, ir por la victoria. Con los jugadores que creamos que tienen que jugar y si hay que cuidar a alguno, lo cuidaremos". Por último, el entrenador aliancista confirmó que la 'Foquita' no jugará ante Cienciano: "A Jefferson Farfán no lo vamos a arriesgar en el próximo partido, va a estar para las finales".