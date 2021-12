Carlos Bustos | Fuente: Liga 1

El mercado de fichajes continúa moviéndose de cara a la Liga 1 2022 y, por su parte, Alianza Lima ha presentado interés por los fichajes de Christian Ramos y Raziel García. Al respecto, Carlos Bustos, entrenador del cuadro victoriano, se refirió a esta posibilidad.

"Del plantel del 2021 hay muchos jugadores que tienen contrato para continuar el siguiente año. Hay otros que vencieron contrato pero que queremos que se queden porque lo merecen", indicó Bustos en Fútbol Como Cancha en tanto a las prioridades en la planificación deportiva.

Sobre los dos posibles refuerzos, Bustos precisó: "Christian Ramos y Raziel García son jugadores de categoría, claro. Cualquier jugador que llegue al equipo tendrá que tener buen nivel futbolístico, por supuesto que sí".

En la misma línea, Bustos indicó que el gusto futbolísitico no es suficiente requisito para que un jugador se una al equipo: "Muchas veces no alcanza con que a uno le guste un jugador futbolísticamente, también priorizamos el compromiso que tengan con el equipo".

En tanto a la conformación del plantel 2022 y el estilo de juego, Carlos Bustos indicó: "A mí me gusta tener plantel para jugar de diferentes manera. No solo tendremos Liga 1, sino también Libertadores, así que uno tiene que preparar un equipo para diferentes esquemas. No me gusta encasillarme en una sola forma".









