Carlos Bustos: "El manejo del partido fue nuestro, pero hay que asistir mejor a nuestros delanteros" | Fuente: Liga 1

Este miércoles Alianza Lima empató sin goles ante Alianza Atlético de Sullana en un partido reprogramado por la fecha 1 de la Liga 1 y, tras el compromiso, Carlos Bustos, entrenador del conjunto 'blanquiazul', dio sus impresiones sobre el resultado.

"Es un partido en el que deberíamos haber gandao y sacar ventaja mucho tiempo antes. En el manejo del partido fue totalmente nuestro, el partido se jugó como queríamos pero fallamos en la definición final", indicó Bustos en diálogo con la prensa.



Por otro lado, puntualizó en las falencias del equipo: "Es un tema de definición totalmente porque tuvimos control de juego, pudimos llegar al lugar donde uno hace daño pero hay que asistir mejor a los delanteros. Llegábamos pero también ejecutamos mal un montón de centros y pelotas paradas".

En tanto a la innovación en el sistema presentado por primera vez un 3-5-2, Carlos Bustos sostuvo: "Creo que el esfuerzo de los jugadores y querer ir a ganar el partido siempre estuvo. Más allá de que no nos llegaron, el sistema no era para que no nos generen situaciones, sino para dañar al rival. En ese punto, lo conseguimos pero hay que asistir mejor a los delanteros, con eso tendremos más goles".

Asimismo, resaltó el desempeño de Jefferson Farfán yendo como titular por primera vez en el torneo: "Jefferson de arranque es muy bueno para nosotros y para él, esperemos ver cómo está mañana y es importante ver cómo puede desarrollar todo el partido. Nos han escapado algunos empates que debieron ser triunfos. El equipo responde bien, quiere ganar los partidos, pero algo nos falta para terminar de concretar".