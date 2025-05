Carlos Zambrano: "El VAR es una payasada para mí. Bruno Pérez me dijo que no cometí penal"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carlos Zambrano fue expulsado en la derrota de Alianza Lima ante Cienciano en Matute. El zaguero impactó su brazo con el rostro de Jimmy Valoyes y se sancionó penal, acción con la que la visita se quedó con el triunfo y el capitán blanquiazul vio la tarjeta roja. El futbolista reveló que el árbitro Bruno Pérez le manifestó que la jugada no debía sancionarse con la pena máxima.

“Bruno me dijo ‘para mí no es penal, tranquilo’. De ahí lo llama el VAR y, luego, cobra el penal. Cuando ve la sangre, ya todos piensan que hubo un contacto, y de todas maneras que habrá un contacto, si yo salto, levanto los brazos, ¿o cómo saltaría un jugador? Es complicado, pero mi intención no está en ir a meter un codazo, no sé ni con qué lo golpeo”, declaró este sábado a los medios de prensa.

Carlos Zambrano contra el VAR

El también integrante de la Selección Peruana fue expulsado por segundo partido consecutivo, tras haber visto la roja ante Talleres por la Copa Libertadores. Así, Carlos Zambrano expresó su fastidio con el papel del VAR en el fútbol.

“Bruno lo sabe muy bien, a mí me dijo muy claro que no es penal. Es más, se hubiera cobrado una falta contra mí, porque viene a chocarme desde atrás, porque él (Valoyes) no gana la pelota nunca. Pero la decisión ya estaba tomada, el VAR intervino. El VAR es una payasada para mí, todos tienen su punto de vista, pero para mí perjudica mucho al fútbol”, dijo.

El defensa pidió que para los próximos partidos de Alianza Lima por la Liga1 Te Apuesto no les programen a los árbitros involucrados en el cotejo con Cienciano, entre ellos Bruno Pérez y David Huamán (VAR).

“Es feo hablar de los árbitros, pegarles es por gusto, lo único que espero es que, si hay una sanción, que no arbitre más a Alianza, para evitar problemas, que no sea muy incómodo, que no nos vengan a joder en nuestro campo tampoco”, señaló.

Conar reconoce “error” de los árbitros

La Comisión Nacional de Árbitros señaló que Bruno Pérez y el equipo del VAR actuaron “erróneamente” sobre la acción en la que Alianza Lima reclamó un penal contra Paolo Guerrero por agarrón de Valoyes.

Por su lado, Carlos Zambrano consideró que la infracción sobre el delantero blanquiazul fue “notoria”.

“Si el VAR actuara bien, todo sería distinto. Hay jalones en el área que le hacen a Paolo, muy notorio. Para unos no es penal, para otros no, cada uno tiene su perspectiva, pero el reglamento es claro, el jugador ni siquiera ve la pelota, simplemente agarra a Paolo y podía haber sido penal sin problema. Se pueden equivocar, pero tampoco lo hagan tanto contra nosotros”, finalizó.