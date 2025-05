Franco Navarro arremetió contra la FPF: "Nos está pasando factura el no haber ido a la Asamblea de Bases"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima perdió por primera vez en Matute en el actual Torneo Apertura. El cuadro blanquiazul cayó 0-1 ante Cienciano, en un partido donde Christian Cueva convirtió el gol del triunfo para el ‘Papá’ y en el que el árbitro Bruno Pérez expulsó a Carlos Zambrano, Paolo Guerrero y al técnico Néstor Gorosito.

Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, señaló que el desempeño del árbitro FIFA Bruno Pérez llevó a que el cotejo terminara de forma accidentada.

“Fue un partido que no tendría que haber terminado de la forma que terminó. Bruno Pérez se encargó de que se genere todo esto. Cienciano jugó un buen partido, pero nosotros incluso ganando hubiéramos hablado de los arbitrajes. Pérez no puede dejar de cobrar el penal del primer tiempo y luego cobrar una jugada como la de Zambrano. Él complicó el partido innecesariamente", señaló.

Navarro contra la Federación Peruana de Fútbol

Franco Navarro consideró que el desempeño del equipo de árbitros fue “parcializado” y dijo que las decisiones estarían relacionadas a la ausencia de Alianza Lima en la Asamblea de Bases la semana pasada, en la que se aprobó la gestión del 2024 de Agustín Lozano al mando de la Federación Peruana de Fútbol.

“Tengo un sentir y creo que, más allá de lo que veníamos viendo, nos está pasando factura el no haber ido a la Asamblea el otro día, no pueden ser tan parcializados, esto fue una vergüenza. Nosotros vamos a seguir peleando como Alianza, a los jugadores no podemos decirles nada, no tenemos nada que reclamarles”, manifestó.

Crítica hacia la CONAR

El director deportivo de Alianza Lima también apuntó hacia el presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), Winston Reátegui.

“Primero tiene que ponerse bien los pantalones Winston Reátegui, debe tener árbitros que tengan la capacidad para ejecutar las reglas y que sean imparciales, que se equivoquen para los dos. Deben tener la valentía para poder salir y declarar, más aún después de actuaciones como esta”, enfatizó.

Con la derrota ante Cienciano, Alianza Lima se quedó en el quinto puesto del Torneo Apertura con 19 unidades, cuatro puntos debajo del líder Universitario de Deportes, que aún tiene que enfrentar a Cusco FC en la altura por la fecha 11 y también tiene pendiente su compromiso visitando a Atlético Grau. Los íntimos, por su lado, cuentan con el cotejo contra Comerciantes Unidos en Cajabamba por ser reprogramado.