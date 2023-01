Carlos Zambrano | Fuente: Alianza Lima

Carlos Zambrano, defensor peruano y nuevo refuerzo de Alianza Lima, se refirió a su llegada al club íntimo, su situación física actual y las expectativas que tiene para afrontar tanto la Liga 1 como la Copa Libertadores. El 'Kaiser', proveniente de Boca Juniors, aseguró que ha cumplido un antiguo deseo de poder llegar al club victoriano.

"Yo estoy feliz de estar en Alianza Lima, todo esto para mi es un sueño y no quería que pase más tiempo. El equipo hizo un gran esfuerzo por tenerme y ahora solo queda retribuir esa confianza que me han dado y estar a la expectativa cuando arranque la Liga", sostuvo el seleccionado nacional en diálogo con DirecTV Sports.

Asimismo, Zambrano aseguró: "Yo me sigo sintiendo como un niño que anheló siempre ponerse la blanquiazul, y ahora solo queremos que inicie la Liga por el bien del fútbol peruano. Ya luego vendrán los retos de conseguir el tricampeonato, que no será nada fácil porque la liga peruana siempre ha sido complicada para todos, y el punto para nosotros será la Copa Libertadores".

En tanto a su estado físico, el 'León' de 33 años agregó: "Yo me siento bien, vine de una mini pretemporada en Boca y, si me toca estar, jugaré al cien por ciento. Son dos horas de partido para 'matarme' y ya luego vendrá el tiempo para recuperarse. A la gran mayoría de compañeros los conozco, no me siento viejo porque tengo a Hernán a lado mío (risas)".

Carlos Zambrano sobre Paolo Guerrero:

En tanto a la llegada de Paolo Guerrero a Racing de Argentina, Zambrano indicó: "Paolo es un tremendo jugador. Creo que es uno de los mejores delanteros del mundo y como peruano me enorgullece mucho que llegue a un equipo tan grande y a esa edad. Él siempre está con las ganas de seguir y esperemos que le vaya bien".