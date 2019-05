Ricardo Caruso Lombardi ha dirigido a 25 equipos en el fútbol argentino. | Fuente: Mundo D - La Voz

El nombre de Ricardo Caruso Lombardi ha comenzando a sonar entre los hinchas de Alianza Lima. El técnico argentino reveló este miércoles que lo llamaron para ofrecerle el buzo blanquiazul en reemplazo del saliente Miguel Ángel Russo.

Con 57 años encima, Caruso Lombardi es uno de los técnicos con mayor recorrido del fútbol argentino. En total ha dirigido a 25 equipos, entre primera y segunda división y siempre en su país. ¿Títulos? Tres campeonatos de la Primera B (1996, 2004 y 2005). Sus mayores cualidades tienen que ver con ser un técnico que salva equipos del descenso: lo hizo en 7 ocasiones.

Conocido por su locuacidad y su fobia a volar en avión, este DT también es habitual invitado a los programas de TV argentinos donde dispara todo tipo de comentarios polémicos, y muchos de ellos han provocado que reciba críticas de todo tipo. Un de ellas provino de Javier Mascherano, quien lo tildó de "nefasto" por supuestamente mentir al decir que él tuvo una pelea con un compañero de la Selección Argentina.

Caruso Lombardi puede jactarse de haber dirigido a históricos del futbol argentino como Newell's Old Boys, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, entre otros. Su último club fue San Martín de Tucumán, de quien dijo adiós a mediados de abril tras ser eliminado de la Copa de la Superliga.

"Me llamaron dos personas, que no las conozco, para ofrecerme lo de Alianza Lima. Pero a mí me cuesta mucho irme afuera, ustedes lo saben", afirmó Caruso Lombardi en FOX Sports Argentina.

Sin embargo, este llamado del que hace referencia el argentino no existió, al menos no de un directivo de Alianza Lima o un representante oficial del club. En La Victoria apuntan a otros objetivos.