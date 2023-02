César Vallejo enfrentará a Alianza Lima en Matute por la fecha 6 de la Liga 1 | Fuente: Instagram

Alianza Lima tiene programado enfrentar a la Universidad César Vallejo este sábado en el estadio Alejandro Villanueva por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson, no obstante, existe la posibilidad que el cotejo sea aplazado ante la falta de garantías para la transmisión, tal como la Federación Peruana de Fútbol ya resolvió con los partidos entre Binacional vs. Sporting Cristal y Melgar vs. Sport Boys.

Ante ello, el arque de César Vallejo, Carlos Grados, conversó con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias y resaltó que el conjunto ‘poeta’ continúa con su agenda de enfrentar el sábado a Alianza Lima en Matute.

“Nosotros estamos yendo a entrenar a la Villa Poeta, de ahí nos vamos al aeropuerto para viajar a Lima y jugar con Alianza. Hasta el momento todo está como se planeó. El vuelo está pactado para la noche”, indicó.

César Vallejo venció a Alianza Lima en su último enfrentamiento | Fuente: Liga 1

Ida y vueltas en la Liga 1

Carlos Grados criticó el desarrollo de la Liga 1 Betsson tras sus primeras jornadas. “Estoy seguro que al igual que Alianza nos hemos preparado toda la semana para jugar el sábado. Lastimosamente ha pasado esto desde el comienzo del torneo, aparte se aplazaron varias fechas. Esto da vergüenza y rabia porque los perjudicados no solo somos los futbolistas, sino los televidentes y los que quieren ir a los partidos de la Liga 1”.

“Todos entrenamos para jugar el fin de semana, pero estamos con esa duda de si se jugará. Nosotros no sabemos hasta que estemos en el campo de juego”, añadió el guardameta.

El portero de César Vallejo también se manifestó ante la posibilidad de que el cuadro trujillano concrete su traslado hasta Lima y finalmente se vea afectada la programación del duelo en Matute.

“Ya nada nos sorprende, le pasó a Sport Huancayo en la primera fecha que llegó a Cusco y no se presentó el equipo con el que debía jugar. Es lamentable”, apuntó.

“No es un tema de los jugadores, ni los clubes. Esto desprestigia a la liga, internacionalmente nos ven y hay ‘walkovers’, partidos sin garantías, todo esto va sumando y afecta al torneo”.

César Vallejo protagonista en la Liga 1

César Vallejo marcha invicto en el inicio de la Liga 1. El equipo dirigido por Sebastián Abreu tiene un empate y dos triunfos, con lo que comparte el primer lugar con Atlético Grau y Carlos A. Mannucci.

“Hemos cambiado un poco, somos un equipo más vertical. Hasta el momento estamos bien, somos unos del los punteros y el sábado vamos a ganar en Matute para seguir arriba”, finalizó.





