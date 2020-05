Christian Cueva. | Fuente: AFP - Twitter

Christian Cueva debutó en el fútbol profesional en la San Martín; sin embargo, nunca ha ocultado que es hincha de Alianza Lima, club donde jugó en las temporadas 2014 y 2015.



El volante de la Selección Peruana reiteró su cariño por el cuadro blanquiazul en una conversación con el comunicador Jesús Alzamora para el Instagram de Alianza Lima.

“Aunque le duela al ‘Orejitas’ (Edison Flores) y a mi compadre Andy Polo, Alianza Lima es lo más grande que hay. Siempre hay un respeto porque son grandes jugadores que pasaron por Universitario, pero la verdad es así", afirmó Cueva, que envió un mensaje a Edison Flores y Andy Polo, exjugadores de Universitario de Deportes.



Asimismo se refirió al penal que falló en el choque entre la Selección Peruana ante Dinamarca en el debut de la bicolor en el Mundial de Rusia 2018.

"El penal me lo hacen a mi y me sentí con confianza. Al momento de poner el pie pegado al balón, se me va. De ahí me recuperé y seguí jugando”, culminó el volante del Pachuca de México.

El mediocampista de 28 años se encuentra en México cumpliendo la cuarentena por la pandemia de coronavirus.