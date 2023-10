Mauricio Larriera sobre Christian Cueva: "Sé la dolencia que tiene; lo que ocurra en adelante no me corresponde"

Alianza Lima enfrentará a Deportivo Garcilaso este domingo, desde las 3:00 p.m., por la fecha 19 del Torneo Clausura. Si bien las chances de ganar el certamen y ser campeón nacional sin disputar final se redujeron, aún existen. Por eso, el plantel de Mauricio Larriera apunta a sumar tres puntos y que se den otros resultados.

En la previa de ese importante encuentro, el entrenador del equipo blanquiazul brindó declaraciones a la prensa luego del entrenamiento de este jueves 26 de octubre. El uruguayo absolvió dudas y no tuvo inconvenientes en referirse a un tema del que mucho se habló en las últimas horas: la lesión de Christian Cueva.

"Sé la dolencia que tiene Christian Cueva. Está intentando minimizarla con el área de sanidad para estar disponible", dijo inicialmente, aunque no quiso dar detalles sobre el diagnóstico. "Lo que ocurra de aquí en adelante no me corresponde a mí decirlo, es una decisión muy personal del futbolista. Es un futbolista de mucho prestigio y al que yo trato de cuidar", agregó.

Respecto a si será convocado o no para el duelo ante Deportivo Garcilaso, Mauricio Larriera dejó la puerta abierta. "Es una molestia que tiene, que la conozco y estamos tratando de ayudarlo para que esté disponible para ayudar al club. Él ha trabajado y hemos trabajado para que esté de la mejor manera posible. Christian Cueva ha estado disponible. En la medida que eso sea así, por razones técnicas, voy a ver si lo convoco o no, si inicia o si va al banco, tal y como está ocurriendo hasta hoy", manifestó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Más sobre Mauricio Larriera

En otro momento, el entrenador de Alianza Lima se refirió a la situación de los otros lesionados. "Tratamos de que Pablo Sabbag cumpla con todos los pasos para volver. Es probable que vuelva a una convocatoria y eso lo pone muy contento. En el caso de Carlos Zambrano y Franco Zanelatto, vamos a esperar que se recuperen bien. Si es que hay una final, no sería conveniente arriesgarlos", dijo.

En el caso de que el cuadro íntimo gane el Torneo Clausura, no será necesaria una final. Sin embargo, si es otro el ganador del segundo certamen de la Liga1 Betsson 2023, será obligatorio definir el título. "Vamos a esperar hasta el domingo. No es tan fácil ganar, lo digo por experiencia, y los resultados son todos impredecibles, el fútbol es la dinámica de lo impensado, vamos a esperar hasta el domingo", aseguró Mauricio Larriera.

Finalmente, contó que, pese al empate ante ADT en Matute, los ánimos están a tope. "Los muchachos están tranquilos porque saben que es difícil no estarlo cuando se trabaja de manera adecuada. Asegurar la tabla acumulada es muy bueno e indica que eres el mejor equipo del año, en números, porque ya no hay forma de que seamos segundos", puntualizó.

Juan Carlos Oblitas sobre Christian Cueva

El pasado miércoles, el director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, brindó una conferencia de prensa en la Videna, en la que también se refirió a Christian Cueva.

"Christian Cueva sí tiene un problema en la rodilla que lo limita así quiera jugar. No está en las mejores condiciones físicas. Él, pensando mucho en la Selección, quizá no ha hecho lo correcto con el tema de la lesión. Su no convocatoria es decisión técnica", expresó Oblitas.

Nuestros Podcast

Obra de Línea 2 del Metro de Lima terminaría el 2028, si no hay nuevas interferencias

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, dijo que la finalización dependerá de las interferencias que se puedan encontrar en su trayecto.