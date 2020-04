Alianza Lima oficializó a Mario Salas como su entrenador hasta diciembre del 2021. | Fuente: Composición

Fuerte y claro. El exentrenador de la Selección Chilena Claudio Borghi criticó el trabajo de Mario Salas. El “Bichi” se refirió al trabajo que desarrolló el “Comandante” en Colo Colo.

“Pasaron cosas que no me gustaron. Cuando Mario Salas se sacó los zapatos en el Monumental no me gustó tanto, y después cuando empezó a retar a los periodistas, que estaban hablando por teléfono. Ahí dije se está equivocando mucho'”, indicó Borghi en entrevista con Somos Chile Radio.

“Después de la salida de Orión, hubo otro Colo Colo y él (Mario Salas) no lo pudo manejar. Los jugadores se creen dueños de los clubes, y eso es un problema. El jugador es un empleado, que debe estar el tiempo que crea conveniente la gente que lo contrató”, agregó.

Mario Salas firmó contrato como entrenador de Alianza Lima hasta diciembre del 2021. Rodrigo Guerrero (asistente técnico), Osvaldo Alegría (preparador físico), Javier Rodríguez (preparador de arqueros) y José Mena (psicólogo) integraran su comando técnico.

Por ahora, el exentrenador de Sporting Cristal viene trabajando a distancia producto de la pandemia que se vive producto del nuevo coronavirus.