Uno de los nombres que más suenan para reforzar la Liga 1 es Paolo Hurtado, ya sea en Alianza Lima, Cusco FC y un posible interés de Sporting Cristal. Por su parte, Claudio Vivas, entrenador del cuadro cusqueño, dio más alcances sobre cuál es la situación con el jugador.

"Existe el deseo de contar con Paolo Hurtado, la realidad es que no hemos avanzado mucho, pero nuestro interés de contar con Paolo Hurtado es muy grande y es el deseo de todo el club. No es algo sencillo, pero no hay que abandonar la lucha y hay que ver si podemos incorporarlo", indicó Claudio Vivas en conferencia de prensa.

Hasta donde se conoce, ha habido contacto entre el ex Alianza Lima con el club cusqueño, pero no se ha llegado a concretar nada, además de mantener la oferta. Por otro lado, el futbolista también tiene la opción de fichar por el cuadro 'íntimo', aunque su prioridad está en jugar en el extranjerio.

En tanto a cómo llega Cusco FC para el inicio de la Fase 2, Vivas agregó: "Estamos bien preparados y con mucho entusiasmo para lo que viene. (...) "Estamos para competir de igual a igual con cualquiera. Lo primero que tenemos que lograr es afianzarnos en la idea futbolística, en lograr resultados buenos, salir de la posición incómoda, y estar en los puestos de arriba".

