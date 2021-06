Roberto Mosquera: "Ningún equipo 'pecho frío' tiene 20 títulos, hemos demostrado carácter" | Fuente: Liga 1

Este sábado Sporting Cristal venció por 3-2 a Cusco FC por los octavos de final de la Copa Bicentenario y, tras el encuentro, Roberto Mosquera, entrenador del conjutno 'celeste', dio sus impresiones sobre la victoria de su equipo.

"Lo que menos puedes hacer es que el partido ya está ganado con un 2-0, menos con un rival como Cusco. He visto equipos que entran al vestuario y se abrazan como si ya hubieran terminado cuando está 2-0, eso no pasó, pero aprenderemos de esto y de no tener ansiedad", indicó Mosquera en diálogo con GOL Perú.



En tanto a las características positivas del equipo rimense, sostuvo: "Me gusta el carácter del equipo porque siguió para adelante y merecido triunfo en realidad. Lo del 'pecho frío' y 'pavos' nace de eso, de un eerror de conceptos que no es una realidad, ningún equipo 'pecho frío' tiene 20 títulos".

En la misma línea, Roberto Mosquera, vigente campeón del torneo peruano, precisó: "No nos entregamos nunca, hemos demostrado carácter, jugamos como tenemos que jugar y metemos cinco atrás si tenemos que hacerlo y nadie se averguenza acá porque es un trabajo y además éramos diez jugadores.

Por último, el entrenador agregó: "Nos da gusto haber pasado esta etapa, quizá no con el brillo de otros partidos, pero hay un rival que respetamos".

