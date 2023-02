Alianza Lima entrena de cara al clásico ante Universitario de Deportes. | Fuente: Club Alianza Lima

No son buenas noticias para Alianza Lima. Luego de que la Comisión Disciplinaria rechazara el pedido del club relacionado a la suspensión de la fecha 3 de la Liga1 Betsson 2023, la institución presentó un reclamo ante la Comisión de Apelaciones. Sin embargo, este tampoco prosperó.

Según conoció RPP Noticias, la mencionada comisión declaró "infundada la apelación impuesta por el Club Alianza Lima". Así, confirmó la resolución inicial emitida por la Comisión Disciplinaria. De esta forma, se mantiene el walkover y el marcador 3-0 a favor de Sporting Cristal, rival en aquella jornada.Pero, ¿cómo se llegó a esta situación? Aquí te lo contamos.

El domingo 5 de febrero, cuatro días después de que el Gobierno autorizara el inicio del fútbol peruano a puertas cerradas (tras reunión entre el premier Alberto Otárola, Agustín Lozano y Juan Reynoso), el equipo de 'Chicho' Salas debía visitar al cuadro celeste en el Alberto Gallardo. Sin embargo, la institución blanquiazul, junto a otro grupo de clubes, manifestó que no se presentaría hasta que la FPF levante la medida cautelar interpuesta que impedía la transmisión televisiva de partidos sin su autorización expresa.

Alianza Lima presentó un reclamo ante la Comisión Disciplinaria, argumentando que no existían las garantías necesarias, pues "los organizadores deben de presentar un Plan de Seguridad con una antelación de 12 días previos a la realización del evento". De esta forma, se solicitó que "se disponga la suspensión de la fecha 03 de la Liga1 2023 (...) al no contarse con las autorizaciones y garantías gubernamentales para la realización de eventos deportivos.

La Comisión Disciplinaria respondió al pedido, declarándolo infundado. Luego, la directiva íntima apeló ante la Comisión de Apelaciones, la misma que este miércoles 15 de febrero optó por confirmar la resolución inicial, alegando que existían "las autorizaciones y garantías necesarias del caso".

Oficio de la Comisión de Apelaciones

Palabra del administrador

Previo a conocerse la notificación de la Comisión de Apelaciones, el administrador de Alianza Lima brindó una entrevista a RPP Noticias en la que se refirió al procedimiento relacionado al reclamo.

"Lo que nosotros estamos pidiendo es que se reprograme toda la tercera fecha, no solo el partido contra Sporting Cristal. Evaluaremos ir al TAS de ser necesario en su momento", dijo Fernando Salazar en diálogo con Fútbol Como Cancha.

Cinco días atrás, Diego Gonzales Posada, presidente del Fondo Blanquiazul, se refirió al tema en la misma línea. "Vamos a pedir reprogramar el partido ante Cristal porque se saltaron los requisitos televisivos. Hemos ingresado un documento previo a la fecha 3 indicando que no se reunían las garantías y por tanto pedimos la reanudación de toda la fecha. Seguimos firmes en esa postura. Si tenemos que ir al TAS para reprogramar la fecha, iremos al TAS. No ha sido irresponsable no presentarnos en el partido", aclaró.

Palabra de Hernán Barcos

Pese a la reciente victoria de Alianza Lima, el plantel no se confía de cara al clásico ante Universitario de Deportes, programado para este domingo a las 3:30 pm., en el Monumental. Eso, según declaró el 'Pirata', autor de uno de los tantos frente al cuadro rosado, en la última jornada del torneo peruano.

"El equipo llega muy bien, con ganas, con entusiasmo, con confianza, pero no confiado. (Estoy) tranquilo y esperando llegar de la mejor forma", dijo inicialmente. Además, agregó que piensan únicamente en ellos y no en el rival: "Nosotros no estamos preocupados por la 'U', estamos preocupados por nosotros mismos, por lo que podamos hacer nosotros, después veremos lo que tienen ellos".